Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя

Медик подчеркнул, что малые дозы алкоголя — это 300 граммов пива, или 150 граммов вина, или 40 граммов крепкого алкоголя. Показатель при этом варьируется в зависимости от пола и возраста. Так, женщины более подвержены инфаркту после 50 лет, тогда как мужчины — после 45. К другим факторам риска инфаркта врач отнёс наследственность, курение, проблемы с холестерином, повышенный сахар или диабет, низкую физическую активность и лишний вес.