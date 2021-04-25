Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
Врач заявил о безвредности малых, но ежедневных доз спиртного.
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Абсолютный отказ от употребления алкоголя является официальным фактором риска, ведущим к инфаркту. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
"А знаете, что ещё официально входит в факторы риска для инфаркта? <…> Отсутствие регулярного приёма малых доз алкоголя", — сказал Мясников.
Медик подчеркнул, что малые дозы алкоголя — это 300 граммов пива, или 150 граммов вина, или 40 граммов крепкого алкоголя. Показатель при этом варьируется в зависимости от пола и возраста. Так, женщины более подвержены инфаркту после 50 лет, тогда как мужчины — после 45. К другим факторам риска инфаркта врач отнёс наследственность, курение, проблемы с холестерином, повышенный сахар или диабет, низкую физическую активность и лишний вес.
Ранее доктор Мясников объяснил, какая рыба угрожает здоровью. Также медик дал совет беременным женщинам, какую рыбу есть, чтобы не навредить плоду.
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