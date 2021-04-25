Россиянам рассказали, как получить двойную зарплату
А также напомнили, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.
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Есть случаи, при которых работники имеют право получить оплату труда в двойном размере. Об этом побеседовал с "Российской газетой" судебный эксперт Юрий Капштык.
Двойной оклад сотрудник может получить, если работал сверх обычного графика или расписания смен. Такая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса и письме Роструда от 8 февраля 2021 года № 287-ТЗ "Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни".
Эксперт напомнил, что оплату за объявленные нерабочими дни с 4 по 7 мая работники получат в размере установленного им оклада.
"При полностью сдельной зарплате работник не имеет оснований для выплат при нерабочих днях", — уточнил Капштык.
Специалист добавил, что для сотрудников организаций, деятельность которых отнесена к непрерывным, майские дни 2021 года будут обычными рабочими.
Ранее Лайф писал о том, кому и как оплатят работу во время майских праздников.
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