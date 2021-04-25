"Ослабевающая держава": Глава MI6 заявил, что Россия переживает чрезвычайно сложный период
Тем не менее руководитель британской спецслужбы полагает, что Москва представляет одну из наиболее насущных проблем.
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Глава Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричард Мур назвал Россию "объективно ослабевающей" державой и заявил, что страна демонстрирует "безрассудное поведение".
"Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период", — заявил Мур в интервью The Sunday Times.
Глава британской разведки при этом отметил, что Россия представляет одну из наиболее насущных проблем. Со слов Мура, Лондон обеспокоен из-за большой численности российских войск на границе с Украиной и вероятности "вторжения". Британия и США предупреждали Москву о "серьёзных последствиях" этого.
"Когда получаешь такую модель безрассудного поведения и потом смотришь на то, что происходит вокруг Украины, — конечно же, это нас беспокоит. Вот почему мы так тесно координируем свои действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что мы посылаем чёткие сигналы президенту Путину", — сказал Мур.
Глава MI6 предпочёл не уточнять, о каких именно "сигналах" идёт речь. При этом он провёл параллель между ситуацией в отношениях Москвы и Киева и обострением между Россией и Чехией.
Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов.
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