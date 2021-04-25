В Москве запускают программу поощрения вакцинации от ковида для старшего поколения
В ней смогут принять участие и те, кто уже привился обоими компонентами вакцины.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Мэрия Москвы запускает программу поощрения вакцинации от коронавируса для пенсионеров "Миллион призов". Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как рассказал градоначальник, с 27 апреля москвичи старше 60 лет могут получить специальную подарочную карту или промокод на 1000 рублей, чтобы использовать в магазинах–партнёрах. Источником финансирования программы стали предприниматели и бизнесмены, за поддержкой к которым Собянин обратился несколько дней назад.
"На сегодня удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу "Миллион призов", — написал он.
Мэр столицы добавил, что получить бонусы могут и те москвичи старшего поколения, которые уже завершили вакцинацию. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и получить специальный промокод. Главным условием для участия в программе является наличие московского полиса ОМС.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ситуация с коронавирусом в столице начала ухудшаться, в связи с чем необходимо стимулировать вакцинацию среди пожилых людей.
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