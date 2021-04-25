Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Политик удостоен награды за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма в стране, а также за активную законотворческую деятельность.

"Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича — депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России в Государственной думе", — говорится на сайте Кремля.

Жириновский уже удостаивался данной награды. Орден "За заслуги перед Отечеством" присуждался ему трижды до этого: в 2006, 2011, 2016 годах (IV, III и II степени соответственно). Напомним также, что 25 апреля лидеру ЛДПР исполняется 75 лет.

Ранее Жириновский пригрозил Украине полным уничтожением в случае провокаций против России.

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