Путин наградил Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
25 апреля лидеру Либерально-демократической партии России исполняется 75 лет.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Политик удостоен награды за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма в стране, а также за активную законотворческую деятельность.
"Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича — депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России в Государственной думе", — говорится на сайте Кремля.
Жириновский уже удостаивался данной награды. Орден "За заслуги перед Отечеством" присуждался ему трижды до этого: в 2006, 2011, 2016 годах (IV, III и II степени соответственно). Напомним также, что 25 апреля лидеру ЛДПР исполняется 75 лет.
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