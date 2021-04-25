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Монстр-трак с гробом проехал по улицам Бруклина: в Нью-Йорке простились с рэпером DMX — видео

В начале месяца музыкант попал в больницу с сердечным приступом, вызванным передозировкой наркотиков.

25 апреля 2021, 06:11

Скриншот из видео © YouTube

В Нью-Йорке простились с рэпером DMX, который ушёл из жизни 9 апреля. Поминальная служба прошла на спортивной арене Barclays Center в Бруклине, сообщает издание Ladbible.

В ходе траурной церемонии гроб с телом музыканта провезли по улицам города на огромном монстр-траке. Следом за ним выстроилась колонна из сотен мотоциклистов, которые сопроводили автомобиль с надписью Long Live DMX, что переводится как "да здравствует DMX". Чтобы проводить артиста в последний путь, властям города пришлось на время ограничить дорожное движение в Бруклине.

После смерти рэпера DMX в свет вышла его новая песня

После смерти рэпера DMX в свет вышла его новая песня

Напомним, Эрл Симмонс, более известный как рэпер DMX, скончался в нью-йоркской больнице 9 апреля. За несколько дней до этого музыкант был госпитализирован с сердечным приступом. Причиной этому стала сильная передозировка наркотиков.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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