Монстр-трак с гробом проехал по улицам Бруклина: в Нью-Йорке простились с рэпером DMX — видео
В начале месяца музыкант попал в больницу с сердечным приступом, вызванным передозировкой наркотиков.
Скриншот из видео © YouTube
В Нью-Йорке простились с рэпером DMX, который ушёл из жизни 9 апреля. Поминальная служба прошла на спортивной арене Barclays Center в Бруклине, сообщает издание Ladbible.
В ходе траурной церемонии гроб с телом музыканта провезли по улицам города на огромном монстр-траке. Следом за ним выстроилась колонна из сотен мотоциклистов, которые сопроводили автомобиль с надписью Long Live DMX, что переводится как "да здравствует DMX". Чтобы проводить артиста в последний путь, властям города пришлось на время ограничить дорожное движение в Бруклине.
Напомним, Эрл Симмонс, более известный как рэпер DMX, скончался в нью-йоркской больнице 9 апреля. За несколько дней до этого музыкант был госпитализирован с сердечным приступом. Причиной этому стала сильная передозировка наркотиков.
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