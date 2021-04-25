Монстр-трак с гробом проехал по улицам Бруклина: в Нью-Йорке простились с рэпером DMX — видео

В Нью-Йорке простились с рэпером DMX, который ушёл из жизни 9 апреля. Поминальная служба прошла на спортивной арене Barclays Center в Бруклине, сообщает издание Ladbible .

В ходе траурной церемонии гроб с телом музыканта провезли по улицам города на огромном монстр-траке. Следом за ним выстроилась колонна из сотен мотоциклистов, которые сопроводили автомобиль с надписью Long Live DMX, что переводится как "да здравствует DMX". Чтобы проводить артиста в последний путь, властям города пришлось на время ограничить дорожное движение в Бруклине.