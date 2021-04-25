Один человек погиб и ещё девять пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тулой
Среди пострадавших оказалось двое детей. Они госпитализированы с травмами головы.
Фото © LIFE
Один человек погиб и ещё девять пострадали в результате серьёзного ДТП в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
"25 апреля 2021 года примерно в два часа пятьдесят пять минут в Воловском районе на 260-м километре автодороги М4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса", — говорится в сообщении.
Фото © LIFE
Отмечается, что рейсовый автобус, направлявшийся в Москву, столкнулся с большегрузом. В результате 54-летний водитель автобуса скончался на месте. Ещё девять пассажиров пострадали, в том числе двое детей — 8 и 14 лет. Они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Шестерых человек осмотрели на месте, и они от госпитализации отказались.
Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. В результате два человека погибли.
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