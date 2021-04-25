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Один человек погиб и ещё девять пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тулой

Среди пострадавших оказалось двое детей. Они госпитализированы с травмами головы.

25 апреля 2021, 05:49
Фото © LIFE

Фото © LIFE

Один человек погиб и ещё девять пострадали в результате серьёзного ДТП в Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

"25 апреля 2021 года примерно в два часа пятьдесят пять минут в Воловском районе на 260-м километре автодороги М4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса", — говорится в сообщении.

В Южно-Сахалинске автобус с пассажирами улетел в кювет

В Южно-Сахалинске автобус с пассажирами улетел в кювет

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Отмечается, что рейсовый автобус, направлявшийся в Москву, столкнулся с большегрузом. В результате 54-летний водитель автобуса скончался на месте. Ещё девять пассажиров пострадали, в том числе двое детей — 8 и 14 лет. Они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами. Шестерых человек осмотрели на месте, и они от госпитализации отказались.

Ранее Лайф сообщал, что в Краснодарском крае рейсовый автобус столкнулся с легковушкой. В результате два человека погибли.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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