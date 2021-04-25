"У нас свои корабли есть": Рогозин опроверг слухи о переговорах со SpaceX о доставке космонавтов на МКС
Ранее сообщалось, что госкорпорация использует все производственные мощности для осуществления запусков, которых в этом году запланировано немало.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
У "Роскосмоса" есть свои космические корабли для доставки космонавтов на Международную космическую станцию, поэтому необходимости вести переговоры по этому вопросу с иностранными космическими агентствами у российской госкорпорации нет. Об этом в "Твиттере" заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Нет, не ведём. Зачем? У нас свои корабли есть", — написал он в своём микроблоге, комментируя новость о переговорах "Роскосмоса" и SpaceX.
Напомним, накануне некоторые СМИ информировали, что госкорпорация ведёт переговоры с американской частной компанией SpaceX по доставке российских космонавтов на орбиту Земли. Впрочем, ранее сообщалось, что у "Роскосмоса" достаточно собственных производственных мощностей, поэтому 2021 год в компании богат на различного рода запуски.
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