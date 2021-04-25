"Время отбросить иллюзии": На Украине разочаровались в Германии из-за отказа предоставить оружие

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Киев отбросить иллюзии относительно иностранных партнёров после отказа Берлина предоставить вооружение "для защиты Черноморского побережья". В список входили подержанные корветы и системы ПРО.

"Имеем отказ как по предоставлению Киеву оборонного вооружения, так и по НАТО. Это разочаровывает. Поэтому время отбросить иллюзии об изменении политики Берлина после выборов", — написал дипломат в "Твиттере".

В связи с этим Мельник призвал Украину полагаться исключительно на собственные силы, потому что надеяться на иностранных партнёров не приходится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена помочь Украине вступить в НАТО, отметив, что Киеву нужно больше денег и оружия.

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