"Дымовая завеса": В Швеции не поверили в возвращение российских войск на базы после учений в Крыму

Министр обороны Швеции Петер Хультквист усомнился в возвращении Российской армии в пункты постоянной дислокации после проведения масштабных учений в Крыму. Он счёл сообщения об отводе войск "дымовой завесой".

По словам Хультквиста, Москва сохраняет "существенную свободу действий", так как оставляет у границ вооружение с тем, чтобы при необходимости быстро перебросить туда личный состав. Министр полагает, что о завершении учений объявлено "только для видимости снижения тона".

"Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создаётся возможность быстрого наращивания своих действий", — сказал Хультквист в эфире телеканала SVT.

Шведский министр также сообщил, что провёл разговор с главой Минобороны Незалежной. В ответ на вопрос, не переняла ли Швеция украинскую трактовку эскалации конфликта, Хультквист ответил отрицательно.

Ранее Лайф сообщал, что площадкой для манёвров стал в том числе крымский полигон Опук, который находится в 60 километрах от Феодосии и в 40 километрах от Керчи. В основном этапе учений было задействовано более десяти тысяч военных, 1,2 тысячи единиц техники и 40 боевых кораблей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что решение завершить масштабные военные учения принято потому, что все поставленные цели оказались достигнуты.

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