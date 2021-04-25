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Политолог объяснил признание Байденом геноцида армян

Эксперт полагает, что это связано с изменением взгляда США на Турцию.

25 апреля 2021, 05:14
<p>Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1374561004865064960/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WhiteHouse</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / WhiteHouse

Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян станет знаменательным моментом в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, заявил американский политолог турецкого происхождения Сонер Чагаптай. Он напомнил, что и раньше американские лидеры угрожали признать геноцид, но до официальных заявлений не доходило.

"Раньше происходило следующее: как только президенты вступали в должность, правительственные ведомства информировали их. Сейчас этого не происходит, и это связано с изменением взглядов США", — приводит слова политолога Guardian.

По словам Чагаптая, Турцию сейчас недолюбливают в США по ряду причин. Больше всех Анкарой недоволен Пентагон. Одним из поводов стала закупка российских комплексов С-400, другим — ситуация вокруг курдов. Политолог при этом добавил, что Байден старался быть деликатным.

Напомним, ранее президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома допустил тем самым историческую ошибку. А премьер-министр Армении выразил американскому лидеру признательность.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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