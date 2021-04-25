Политолог объяснил признание Байденом геноцида армян

Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян станет знаменательным моментом в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, заявил американский политолог турецкого происхождения Сонер Чагаптай. Он напомнил, что и раньше американские лидеры угрожали признать геноцид, но до официальных заявлений не доходило.

"Раньше происходило следующее: как только президенты вступали в должность, правительственные ведомства информировали их. Сейчас этого не происходит, и это связано с изменением взглядов США", — приводит слова политолога Guardian.

По словам Чагаптая, Турцию сейчас недолюбливают в США по ряду причин. Больше всех Анкарой недоволен Пентагон. Одним из поводов стала закупка российских комплексов С-400, другим — ситуация вокруг курдов. Политолог при этом добавил, что Байден старался быть деликатным.

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