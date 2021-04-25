Политолог объяснил признание Байденом геноцида армян
Эксперт полагает, что это связано с изменением взгляда США на Турцию.
Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / WhiteHouse
Признание президентом США Джо Байденом геноцида армян станет знаменательным моментом в отношениях между Вашингтоном и Анкарой, заявил американский политолог турецкого происхождения Сонер Чагаптай. Он напомнил, что и раньше американские лидеры угрожали признать геноцид, но до официальных заявлений не доходило.
"Раньше происходило следующее: как только президенты вступали в должность, правительственные ведомства информировали их. Сейчас этого не происходит, и это связано с изменением взглядов США", — приводит слова политолога Guardian.
По словам Чагаптая, Турцию сейчас недолюбливают в США по ряду причин. Больше всех Анкарой недоволен Пентагон. Одним из поводов стала закупка российских комплексов С-400, другим — ситуация вокруг курдов. Политолог при этом добавил, что Байден старался быть деликатным.
Напомним, ранее президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома допустил тем самым историческую ошибку. А премьер-министр Армении выразил американскому лидеру признательность.
Лента новостей
Выбор редакции
Госсекретарь США пообещал Индии помощь в борьбе с коронавирусом
Посла США вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян
"Время отбросить иллюзии": На Украине разочаровались в Германии из-за отказа предоставить оружие
"У нас свои корабли есть": Рогозин опроверг слухи о переговорах со SpaceX о доставке космонавтов на МКС
Мама семи детей набрала 19 кг и снялась обнажённой, честно показав, что с ней сделал карантин
Комментариев: 0