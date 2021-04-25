Россиянам рассказали, когда доллар будет стоить 100 рублей

Существует ряд факторов, которые в совокупности могут ударить по курсу валют так, что стоимость доллара поднимется до 100 рублей. Такую точку зрения высказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

"Эти факторы — реальный вооружённый конфликт в Донбассе; максимально жёсткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС — вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз; проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков", — рассказал он агентству "Прайм".

Как пояснил эксперт, в нынешних реалиях достаточно, чтобы два из этих факторов совпали, в результате чего рубль может просесть на 10%. Если же сойдутся все три, то курс запросто перейдёт отметку в сто рублей за доллар. Причём свидетелями этих событий россияне могут стать уже осенью текущего года, заключил эксперт.

Ранее Лайф сообщал, что экономист предупредил о планах американских властей подорвать курс российской валюты и сделать доллар по 125 рублей.

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