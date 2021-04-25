Пашинян уходит в отставку с поста премьера Армении
Политик продолжит исполнять обязанности главы правительства в полном объёме.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Политик отметил, что выставит на них свою кандидатуру.
Несмотря на формальный уход с поста премьера Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства в полном объёме. Он уточнил, что пойдёт на выборы от партии "Гражданский договор".
Напомним, Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле для проведения внеочередных выборов в парламент. Это произошло после обострения ситуации в Армении. В феврале Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен, что вызвало недовольство армии страны и привело к массовым протестам.
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