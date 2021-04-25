Около 400 тысяч пенсионеров в Москве привились от коронавируса

Порядка 400 тысяч жителей Москвы старше 60 лет привились от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Их около 400 тысяч [человек]", — рассказал он в эфире программы "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".