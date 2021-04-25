Около 400 тысяч пенсионеров в Москве привились от коронавируса
Для того чтобы стимулировать вакцинацию пожилых людей, мэрия решила запустить программу поощрения.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Порядка 400 тысяч жителей Москвы старше 60 лет привились от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Их около 400 тысяч [человек]", — рассказал он в эфире программы "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".
Ранее Лайф сообщал, что мэрия Москвы решила запустить программу поощрения вакцинации от коронавируса для жителей города старшего поколения. Связано это с тем, что, как ранее отмечал Сергей Собянин, в столице начала ухудшаться эпидемиологическая обстановка.
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