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Категорий: 18

Около 400 тысяч пенсионеров в Москве привились от коронавируса

Для того чтобы стимулировать вакцинацию пожилых людей, мэрия решила запустить программу поощрения.

25 апреля 2021, 07:57
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Порядка 400 тысяч жителей Москвы старше 60 лет привились от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Их около 400 тысяч [человек]", — рассказал он в эфире программы "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Путин призвал россиян сделать прививку от коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что мэрия Москвы решила запустить программу поощрения вакцинации от коронавируса для жителей города старшего поколения. Связано это с тем, что, как ранее отмечал Сергей Собянин, в столице начала ухудшаться эпидемиологическая обстановка.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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