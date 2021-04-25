На Урале один ребёнок погиб и двое пострадали при пожаре в многоквартирном доме

В Свердловской области в результате пожара в многоквартирном доме погиб ребёнок. Ещё двое пострадали, сообщает местный Департамент информационной политики.

Пожар произошёл сегодня ночью на улице Розы Люксембург в городе Сысерть. По данным регионального ГУ МЧС РФ, из дома было эвакуировано 24 жильца, а тушение огня заняло всего полчаса.

"Возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на ул. Розы Люксембург. В результате погиб один ребёнок 2016 года рождения, ещё двое детей, 2018 года рождения, пострадали", — говорится в сообщении департамента.

Ранее Лайф сообщал, что в посёлке Утёс Пермского края произошёл страшный пожар, в результате которого четверо детей погибли. В момент возгорания никого из взрослых дома не было. По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержана мать погибших детей.

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