В Красноярском крае бывший зэк зарезал жену в магазине средь бела дня

В городе Назарове Красноярского края мужчина средь бела дня зарезал свою супругу. Об этом сообщает ИА "Запад 24".

23 апреля ближе к вечеру 31-летний Игорь (так зовут мужчину) зашёл в магазин, в котором работала его супруга Ольга, дабы выяснить отношения. Однако в один момент что-то пошло не по плану, и в итоге злоумышленник ударил жену в шею ножом, после чего она скончалась. Сам Игорь сразу после этого сдался полиции.

Во время задержания бывший заключённый вёл себя вызывающе и неадекватно. Очевидцы данного события предположили, что, возможно, он находился под воздействием наркотиков или же алкоголя.

Как выяснилось, ранее мужчина был осуждён по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". В настоящее время против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Лайф писал о сибиряке, который зарезал свою супругу, как только его выпустили из отделения полиции. Там с ним провели профилактическую беседу о семейных ценностях.

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