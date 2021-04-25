В апреле на Москву обрушилось 200% от месячной нормы осадков
А за прошедшие сутки выпало 34% от нормы, или 15 миллиметров.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
С начала апреля на Москву обрушилось 200% от месячной нормы осадков, а минимальная температура воздуха опускалась до плюс 1,2 °С. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По сути у нас уже в Москве выпало 88 миллиметров осадков, что составляет 200% месячного объёма влаги (при норме в 44 миллиметра. — Прим. Лайфа). За последние три дня в Москве выпало 43 миллиметра осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200%. Мы в два раза превысили апрельский лимит", — объяснил Тишковец.
Синоптик отметил также, что за прошедшие сутки в Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, или 15 миллиметров. А в Подмосковье показатели достигли 65% от месячного объёма, или 29 миллиметров. Температура воздуха опускалась до минус 0,3 °С.
Напомним, что, по сообщениям синоптиков, похолодание надолго задержится в Москве.
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