В апреле на Москву обрушилось 200% от месячной нормы осадков

С начала апреля на Москву обрушилось 200% от месячной нормы осадков, а минимальная температура воздуха опускалась до плюс 1,2 °С. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По сути у нас уже в Москве выпало 88 миллиметров осадков, что составляет 200% месячного объёма влаги (при норме в 44 миллиметра. — Прим. Лайфа). За последние три дня в Москве выпало 43 миллиметра осадков, поэтому они внесли основную долю в эти 200%. Мы в два раза превысили апрельский лимит", — объяснил Тишковец.

Синоптик отметил также, что за прошедшие сутки в Москве выпало 34% от месячной нормы осадков, или 15 миллиметров. А в Подмосковье показатели достигли 65% от месячного объёма, или 29 миллиметров. Температура воздуха опускалась до минус 0,3 °С.

Напомним, что, по сообщениям синоптиков, похолодание надолго задержится в Москве.

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