Задержан подозреваемый по делу об отравлении детей хлором в бассейне под Пензой

Следователи в Пензенской области задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором. Как ранее сообщал Лайф, в городе Нижнем Ломове 21 ребёнок попал в больницу после посещения бассейна.

"По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), следствием задержан заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района", — сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что 21 ребёнок 2004–2013 года рождения получил отравление хлором разной степени тяжести, 20 детей находятся в больнице, где проведут под наблюдением медиков ещё сутки. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По рекомендации врачей все дети оставлены ещё на сутки в стационарах, где осуществляется постоянный контроль за состоянием их здоровья. Я прошу родителей с пониманием отнестись к решению медиков", — призвал врио главы региона Олег Мельниченко.

Он добавил, что при благоприятной динамике выписка ребят начнётся с понедельника.

Ранее Лайф писал, что в Ижевске было госпитализировано восемь детей после посещения частного бассейна.

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