Пьяный житель Хабаровска за рулём внедорожника разбил 4 автомобиля. Видео © VK / "Главная дорога"

В соцсетях появилось видео смертельного ДТП с пятью машинами в Хабаровске. Напомним, в результате аварии два человека погибли и ещё один пострадал.

Также стали известны подробности происшествия. Как сообщает местное издание "Губерния онлайн", рано утром водитель "Тойоты Лэнд Крузер" вышел из ночного клуба и решил отправиться домой, однако по пути едва не сбил колонну военнослужащих, проводивших там репетицию к параду. Однако это не остановило лихача, и он поехал дальше. За "Крузером" отправилась машина ДПС, но мужчина решил уйти от погони.

Игнорируя красный свет и тот факт, что он едет по встречной полосе, хабаровчанин влетел в автомобиль "Рено Каптер", в котором находилась пожилая семейная пара. Удар был такой силы, что "Рено" перевернулся, у него вырвало двигатель и отбросило примерно на 10 метров. Супруги погибли на месте.

Но даже это не оставило пьяного водителя, и он продолжил свой путь, на этот раз врезавшись в такси "Тойота Аксио". Оба автомобиля отбросило на припаркованные машины, таким образом оказались разбиты ещё "Мазда СХ9" и "Тойота Рав 4". Девушка, находившаяся на заднем сиденье такси, получила множественные переломы и рваные раны лица.

После этого злоумышленник, со слов очевидцев, пересел на заднее сиденье и начал утверждать, мол за рулём был не он. Лихача задержали полицейские, выяснилось, что автомобиль принадлежал не ему, а организации, а экспресс-тест на алкоголь показал положительный результат, с которым виновник ДТП не согласился.

Ранее Лайф писал о лихаче из Красноярска, который в пьяном виде взял на таран пять автомобилей, припаркованных у местного супермаркета. В результате инцидента пострадало два человека, в том числе ребёнок.

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