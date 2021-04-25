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Подумал, что хотят расправиться: сторож признался в убийстве главы УФСИН и его приятеля в Забайкалье

Однако другой участник застолья, в ходе которого произошла трагедия, утверждает, что речи о расправе вовсе не шло.

25 апреля 2021, 08:53
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Фото © Pixabay

Сторож признался в убийстве главы забайкальского УФСИН Евгения Шихова и его приятеля. По словам мужчины, он через стену услышал, что с ним хотят расправиться. Это и стало поводом для двойного убийства, сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

В день трагедии в доме стрелка Николая М. находилось пять человек, включая его самого. Сторож и ещё один мужчина спали у печи в комнате, а за стеной на кухне сидели Шихов и двое его приятелей — Александр Н. и Виталий Р. По данным собеседника Лайфа, хозяин дома через стенку услышал, что начальник УФСИН якобы предложил Александру занять место сторожа, а самого его вывезти в лес и закопать. Испугавшись, Николай взял оружие и выстрелил правоохранителю в спину. Помешать стрелку попытался Виталий, но тут же получил пулю в живот.

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Убийство произошло на глазах у третьего участника застолья — Александра. Позже на допросе он рассказал, что на самом деле Шихов предложил ему работу на своём участке, а не место сторожа, как говорил ранее Николай. Впрочем, и об убийстве речи не было. По словам очевидца, мужчины обсуждали лишь охоту на уток.

Напомним, трагедия произошла накануне в Карымском районе Забайкальского края близ села Урульга.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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