Двое детей погибли при пожаре в Тульской области
Это уже пятая подобная трагедия за последние несколько дней. Всего в них погибло 11 детей.
Фото © tula.sledcom.ru
При пожаре в одном из многоквартирных домов в городе Кимовске Тульской области погибли двое детей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.
Трагедия произошла на улице Льва Толстого, погибли двое детей (2014 и 2017 года рождения). Их матери удалось выжить. Предположительно, пожар начался из-за оставленного включённым электроприбора.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, где находилась мать в это время.
Напомним, это уже пятый пожар, где погибли дети, за последние несколько дней. Ранее четверо несовершеннолетних стали жертвами огня в Пермском крае. Матери в это время не было дома, сейчас она задержана. Также в Башкирии при пожаре погибли двое детей и двое взрослых. Была названа предварительная причина. 24 апреля в Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме, а 25 апреля стало известно, что в Свердловской области один ребёнок умер и двое пострадали при пожаре в многоквартирном доме.
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