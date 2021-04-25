Двое детей погибли при пожаре в Тульской области

При пожаре в одном из многоквартирных домов в городе Кимовске Тульской области погибли двое детей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

Трагедия произошла на улице Льва Толстого, погибли двое детей (2014 и 2017 года рождения). Их матери удалось выжить. Предположительно, пожар начался из-за оставленного включённым электроприбора.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, где находилась мать в это время.

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