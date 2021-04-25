Минздрав РФ планирует признать игроманию болезнью

Министерство здравоохранения России перейдёт на новую версию международной классификации болезней (МКБ-11) к 2025 году. В этой редакции игромания была добавлена в качестве одного из так называемых аддиктивных расстройств.

"Если все засучив рукава будем упорно работать, то к 2025 году мы сможем перевести страну на новую систему. Нужно понимать, что два года будут работать две системы, чтобы мы не потеряли предыдущие данные", — отметила в беседе с "Известиями" директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова.

МКБ-10 действовала с 1989 года и несколько устарела — по многим причинам. 11-я версия, например, позволит лучше планировать лечение и диагностику болезней, получать информацию о различных заболеваниях в электронном виде, а также более эффективно контактировать с иностранными коллегами.

"Дорожная карта по изменениям в стране уже разработана, в настоящее время МКБ-11 переводят с английского на русский, затем её оцифруют и адаптируют под нашу систему здравоохранения при участии главных внештатных специалистов Минздрава. Одновременно разрабатываются образовательные программы. Предполагается, что новым правилам кодирования болезней придётся переобучить 1,8 миллиона человек", — подчеркнула Кобякова.

МКБ-11 вводит ряд новых классов: "Болезни крови и кроветворных органов", "Нарушения иммунной системы", "Расстройства цикла "сон – бодрствование", "Заболевания, связанные с сексуальным здоровьем". И пересматривает некоторые из старых, в частности "Болезни кожи" и "Аномалии развития". Также туда попали главы по народной и традиционной медицине и уже упомянутое игровое расстройство в качестве одного из аддиктивных.

Ранее президент России Владимир Путин попросил Минздрав РФ расширить программу диспансеризации и запустить её в полном объёме с 1 июля 2021 года.

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