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Число погибших при пожаре в иракской больнице выросло до 82 человек

В медучреждении отсутствовали системы пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

25 апреля 2021, 09:56
<p>Фото © <a href="https://baghdadtoday.news/ar/news/151957/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bagdad Al Yaum</a></p>

Фото © Bagdad Al Yaum

Число жертв возгорания в ковидной больнице "Ибн аль-Хатиб" в Багдаде увеличилось до 82 человек. Об этом пишет портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление МВД Ирака.

"Пожар в больнице "Ибн аль-Хатиб" унёс жизни 82 человек, 110 пострадали", — говорится в сообщении.

Известно, что в больнице отсутствовали системы пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. По предварительным данным, к трагедии привёл взрыв баллона с кислородом.

Премьер Ирака поручил расследовать взрыв в ковидной больнице, унёсший жизни десятков человек

Премьер Ирака поручил расследовать взрыв в ковидной больнице, унёсший жизни десятков человек

Ранее сообщалось, что в результате пожара в госпитале для коронавирусных больных в румынском городе Пьятра-Нямц десять пациентов погибли.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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