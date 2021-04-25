Число погибших при пожаре в иракской больнице выросло до 82 человек

Число жертв возгорания в ковидной больнице "Ибн аль-Хатиб" в Багдаде увеличилось до 82 человек. Об этом пишет портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление МВД Ирака.

"Пожар в больнице "Ибн аль-Хатиб" унёс жизни 82 человек, 110 пострадали", — говорится в сообщении.

Известно, что в больнице отсутствовали системы пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами. По предварительным данным, к трагедии привёл взрыв баллона с кислородом.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в госпитале для коронавирусных больных в румынском городе Пьятра-Нямц десять пациентов погибли.

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