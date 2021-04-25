На юге Москвы из-за сильного ветра обрушились строительные леса
По данным онлайн-сервиса мониторинга погоды, порывы ветра в столице сегодня достигают 18 метров в секунду.
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На московской стройке произошло обрушение строительных лесов. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.
Отмечается, что инцидент произошёл на юге Москвы. Из-за сильного ветра обрушилась конструкция с седьмого по десятый этаж здания. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Согласно данным сервиса мониторинга погоды Windy.com, порывы ветра сегодня в столице достигают 18 метров в секунду.
Ранее Лайф сообщал, что строительные леса обрушились в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы.
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