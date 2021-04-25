На юге Москвы из-за сильного ветра обрушились строительные леса

На московской стройке произошло обрушение строительных лесов. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошёл на юге Москвы. Из-за сильного ветра обрушилась конструкция с седьмого по десятый этаж здания. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Согласно данным сервиса мониторинга погоды Windy.com, порывы ветра сегодня в столице достигают 18 метров в секунду.