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Категорий: 18

На юге Москвы из-за сильного ветра обрушились строительные леса

По данным онлайн-сервиса мониторинга погоды, порывы ветра в столице сегодня достигают 18 метров в секунду.

25 апреля 2021, 09:34
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

На московской стройке произошло обрушение строительных лесов. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что инцидент произошёл на юге Москвы. Из-за сильного ветра обрушилась конструкция с седьмого по десятый этаж здания. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Согласно данным сервиса мониторинга погоды Windy.com, порывы ветра сегодня в столице достигают 18 метров в секунду.

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В Москве загорелись строительные леса над барбершопом и тату-салоном Тимати — видео

Ранее Лайф сообщал, что строительные леса обрушились в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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