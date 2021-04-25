Земан: У контрразведки Чехии нет доказательств причастности России к взрывам во Врбетице
Происходящее вокруг этой истории может являться игрой спецслужб, несущей серьёзные последствия для Чехии.
Фото © CTK Photo / Michal Krumphanzl
В отчётах чешской контрразведки не было упоминания о причастности спецслужб России к взрыву склада боеприпасов в деревне Врбетица. Об этом заявил во время своего видеообращения президент Чехии Милош Земан.
"Я могу заявить, что в отчёте Информационной службы безопасности говорится об отсутствии каких-либо доказательств или свидетельств того, что эти два агента посещали район Врбетицы", — сказал политик.
Президент Чехии не исключил того, что происходящее вокруг истории с взрывами во Врбетице — это игра спецслужб, которая может иметь серьёзные последствия для страны.
Напомним, Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Позднее Прага заявила о высылке 63 сотрудников Посольства РФ.
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