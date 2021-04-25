Президент Индонезии официально подтвердил гибель подлодки Nanggala с 53 моряками
Армия и флот сменили статус KRI Nanggala 402 с "потерявшей связь" на "затонувшую".
Фото © Pixabay
Президент Индонезии Джоко Видодо официально подтвердил гибель подводной лодки KRI Nanggala 402 с 53 моряками на борту в Балийском море. Политик выразил глубокие соболезнования семьям тех, кто служил на субмарине.
"Армия и флот сменили статус подводной лодки KRI Nanggala 402 с "потерявшей связь" на "затонувшую". Весь народ Индонезии выражает глубокую скорбь из-за этой трагедии, особенно семьям членов экипажа подводной лодки", — цитирует его слова Reuters.
Напомним, ранее сообщалось, что на борту подлодки закончился кислород. Это случилось в 03:00 по местному времени 24 апреля (23:00 мск 23 апреля). 24 апреля судно было найдено на глубине 850 метров.
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