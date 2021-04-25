Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Президент Индонезии официально подтвердил гибель подлодки Nanggala с 53 моряками

Армия и флот сменили статус KRI Nanggala 402 с "потерявшей связь" на "затонувшую".

25 апреля 2021, 09:41

Фото © Pixabay

Президент Индонезии Джоко Видодо официально подтвердил гибель подводной лодки KRI Nanggala 402 с 53 моряками на борту в Балийском море. Политик выразил глубокие соболезнования семьям тех, кто служил на субмарине.

"Армия и флот сменили статус подводной лодки KRI Nanggala 402 с "потерявшей связь" на "затонувшую". Весь народ Индонезии выражает глубокую скорбь из-за этой трагедии, особенно семьям членов экипажа подводной лодки", — цитирует его слова Reuters.

53 члена экипажа пропавшей индонезийской подлодки признаны погибшими

53 члена экипажа пропавшей индонезийской подлодки признаны погибшими

Напомним, ранее сообщалось, что на борту подлодки закончился кислород. Это случилось в 03:00 по местному времени 24 апреля (23:00 мск 23 апреля). 24 апреля судно было найдено на глубине 850 метров.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1