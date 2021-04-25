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Вёл обратный отсчёт: Полицейским в Голливуде пришлось застрелить угрожавшего им мужчину

Злоумышленник врезался в их машину, а потом, скрывая что-то в руке за спиной, стал приближаться к правоохранителям.

25 апреля 2021, 10:11

Фото © NBC

В США сотрудникам полиции Лос-Анджелеса пришлось применить оружие и в итоге застрелить мужчину, который пытался им угрожать.

Как сообщается в "Твиттере" городской полиции, инцидент произошёл ночью. Полицейские ехали на вызов, когда внезапно в их машину врезался другой автомобиль. Из него вышел "водитель в бронежилете, который держал правую руку за спиной". Мужчина начал вести обратный отсчет "три, два, один" и стал выводить руку перед собой. Тогда-то стражи порядка и открыли огонь.

Мужчина скончался на месте. Ведётся расследование и пока неизвестно имелось ли у него при себе оружие. Район, где всё случилось перекрыт. В планах правоохранителей обыскать машину погибшего на предмет улик.

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Новая жертва: полиция США застрелила темнокожего в день вердикта по делу Флойда

Новая жертва: полиция США застрелила темнокожего в день вердикта по делу Флойда

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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