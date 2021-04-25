Вёл обратный отсчёт: Полицейским в Голливуде пришлось застрелить угрожавшего им мужчину

В США сотрудникам полиции Лос-Анджелеса пришлось применить оружие и в итоге застрелить мужчину, который пытался им угрожать.

Как сообщается в "Твиттере" городской полиции, инцидент произошёл ночью. Полицейские ехали на вызов, когда внезапно в их машину врезался другой автомобиль. Из него вышел "водитель в бронежилете, который держал правую руку за спиной". Мужчина начал вести обратный отсчет "три, два, один" и стал выводить руку перед собой. Тогда-то стражи порядка и открыли огонь.

There has been an Officer-Involved Shooting on Sunset Bl nesr Fairfax in Hollywood Division. Around 2:35 p.m. ofcrs were heading to a radio call w/ their lights & sirens on when a car pulled in front of them, stopped suddenly & reversed into the police car. — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 25, 2021

Мужчина скончался на месте. Ведётся расследование и пока неизвестно имелось ли у него при себе оружие. Район, где всё случилось перекрыт. В планах правоохранителей обыскать машину погибшего на предмет улик.

Ранее Лайф рассказывал, что бывший полицейский Дерек Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. По мнению жюри присяжных, Шовин виновен по всем трём пунктам обвинения, теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Ожидается, что окончательный приговор суд вынесет только через два месяца.

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