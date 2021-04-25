Умер культовый дизайнер Yves Saint Laurent Альбер Эльбаз
Причину смерти в компании, которой принадлежит его бренд, называть отказались.
Альбер Эльбаз. Фото © ТАСС / Visual / ZUMA Wire
В Париже в возрасте 59 лет ушёл из жизни модный дизайнер Альбер Эльбаз. Об этом сообщает Woman's Wear Daily. Ранее он работал креативным директором в компаниях Lanvin и Yves Saint Laurent.
Представители компании Compagnie Financière Richemont, которой сейчас принадлежит бренд Эльбаза AZ Factor, подтвердили весть о его кончине. Однако причину смерти дизайнера раскрывать там не стали.
Напомним, что Эльбаз больше всего известен как креативный директор фирмы Lanvin. Данный пост он занимал с 2001 по 2015 год. Не так давно дизайнер запустил собственный модный бренд AZ Factory, показ дебютной коллекции которого состоялся в январе на Неделе высокой моды в Париже.
Напомним, в декабре прошлого года умер знаменитый модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет.
Выбор редакции
Этот невзрачный дом стал самым стильным в стране, и достаточно войти внутрь, чтобы понять почему
Модель с пышными формами устроила краш-тест платью, которое состояло всего из нескольких полосок
В США назвали лауреатов позорной кинопремии "Золотая малина"
"Манёвр для обхода конституции": Политолог объяснил, зачем Пашинян ушёл в отставку
На Урале взорвавшаяся в квартире граната убила двух человек
Комментариев: 0