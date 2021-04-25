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Умер культовый дизайнер Yves Saint Laurent Альбер Эльбаз

Причину смерти в компании, которой принадлежит его бренд, называть отказались.

25 апреля 2021, 10:30
<p>Альбер Эльбаз. Фото © ТАСС / Visual / ZUMA Wire</p>

Альбер Эльбаз. Фото © ТАСС / Visual / ZUMA Wire

В Париже в возрасте 59 лет ушёл из жизни модный дизайнер Альбер Эльбаз. Об этом сообщает Woman's Wear Daily. Ранее он работал креативным директором в компаниях Lanvin и Yves Saint Laurent.

Представители компании Compagnie Financière Richemont, которой сейчас принадлежит бренд Эльбаза AZ Factor, подтвердили весть о его кончине. Однако причину смерти дизайнера раскрывать там не стали.

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Напомним, что Эльбаз больше всего известен как креативный директор фирмы Lanvin. Данный пост он занимал с 2001 по 2015 год. Не так давно дизайнер запустил собственный модный бренд AZ Factory, показ дебютной коллекции которого состоялся в январе на Неделе высокой моды в Париже.

Напомним, в декабре прошлого года умер знаменитый модельер Пьер Карден. Ему было 98 лет.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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