Итоги UFC: Валентина Шевченко защитила титул, а Усман снёс Масвидаля

Возглавил UFC 261 титульный матч-реванш между действующим обладателем пояса в полусреднем весе Камару Усманом и хозяином октагона Хорхе Масвидалем. В предыдущем поединке между этими бойцами, прошедшем 11 июля 2020 года у претендента было всего шесть дней на подготовку. Хорхе год назад выстоял 25 минут в клетке с Нигерийским Кошмаром, но тогда он откровенно выживал. На этот раз от американца с кубинскими и пуэрто-риканскими корнями ждали гораздо большего.

Лютые противники осторожно начали поединок, опасаясь совершить ошибку. Первым её всё же совершил претендент, позволив чемпиону заблокировать свой удар коленом и перевести себя в партер. Но, к чести Геймбрида, он смог здорово отзащищаться и даже зацепить несколько раз нигерийца ударами локтями. Поднявшись в стойку, Хорхе несколько раз провалил Усмана, но всё же пропустил несколько ударов. В целом раунд получился равным.

Во второй пятиминутке Масвидаль решил поиграть на публику и вконец выбесить Камару. Претендент стал опускать руки, смеяться в ответ пропущенным ударам, но при этом ничего не противопоставлял в ответ. За это Хорхе и поплатился. Опустив в очередной раз свои руки, Геймбрид пропустил чудовищной силы правый джеб, наглухо потушивший ему свет. Этого явно мало кто ожидал…

Безусловно, Нигерийский Кошмар выходил на этот бой в статусе фаворита. Однако поверить в то, что чемпион превзойдёт самого опасного ударника промоушена в стойке, верилось с трудом. Усман поставил жирную точку в противостоянии с Хорхе! А что дальше для чемпиона? Ещё перед началом боя Камару на пресс-конференции отметил, что, возможно, этот поединок станет последним для него в UFC. По мнению африканца, ему попросту не с кем драться, а идти по соперникам по второму кругу ему неинтересно. И после сегодняшней эпичной победы с ним сложно не согласиться!

В рамках шоу фанаты ММА увидели ещё два титульных поединка. Экс-чемпионка UFC Роуз Намаюнас стала первой в истории организации женщиной, сумевшей вернуть пояс. И как она это сделала! Казалось, что ставшая чемпионкой китаянка Вэйли Чжан будет править в "весе соломинки" всерьёз и надолго. Ещё бы, 31-летняя азиатка не проигрывала на протяжении 21 поединка! Но американку с литовскими корнями это никак не смутило. Роуз потребовалось чуть больше минуты, чтобы шокировать Китай хлёстким левым хай-киком и забрать свой пояс обратно. Браво!

Для Чжан этот удар стал потрясением во всех смыслах. Она ещё долго не могла признать очевидное поражение, отталкивая от себя рефери и врачей.

Самым предсказуемым оказался итог боя с участием другой женщины-чемпионки — Валентины Шевченко. Пуля из Бишкека без шансов раскатала экс-чемпионку Жессику Андради, продемонстрировав сегодня, что является не только ударницей экстра-класса, но и достаточно элитарной грепплершей. На протяжении двух неполных раундов Шевченко бросала бразильянку как мешок с картошкой, закончив в итоге распятием соперницы!

В очередной раз Валентина доказала, что соперниц в UFC у неё нет. Кроме… Аманды Нунис.

Из других результатов отметим карму в выступлении экс-чемпиона в среднем весе Криса Вайдмана. 28 декабря 2013 года мир был шокирован чудовищной травмой ноги Андерсона да Силвы, которую он получил в реванше с Вайдманом.

Спустя чуть менее восьми лет уже сам Крис ощутил на себе, каково это — получить такой жуткий перелом ноги. Вернётся ли когда-нибудь в спорт после этой травмы 36-летний американец — большой вопрос.

Ещё один лоу-кик решил исход боя в схватке экс-претендента Энтони Смита и австралийского проспекта Джимми Крута. Львиное Сердце одним ударом травмировал ногу оппонента, вынудив доктора остановить бой и констатировать второе поражение Крута в UFC.

Результаты турнира

Основной кард

Энтони Смит победил Джимми Крута техническим нокаутом (остановка врача из-за травмы ноги) в первом раунде (5:00).

Юрайя Холл победил Криса Вайдмана техническим нокаутом в первом раунде (0:17).​

Валентина Шевченко победила Жессику Андради техническим нокаутом во втором раунде (3:19).

Роуз Намаюнас нокаутировала Вэйли Чжан в первом раунде (1:18).

Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля во втором раунде (1:02).

Предварительный кард

Пэт Сабатини победил Тристана Коннелли единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28).

Брендан Аллен победил Карла Роберсона болевым приёмом на ногу (4:55).

Дуайт Грант победил Стефана Секулича раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28).​

Рэнди Браун победил Алекса Оливейру удушающим приёмом в первом раунде (2:50).

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