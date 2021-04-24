"Моя внешность мне мешает": Как в Bellator зажигает жгучая красотка из России

В интервью Лайфу Диана рассказала о силе своего удара, школьных драках, знакомстве с Лианой Джоджуа, личной жизни и о том, помогает ли на самом деле красота девушкам-бойцам или нет.

— Диана, поздравляем тебя с эффектным дебютом в Bellator! Расскажи, сильно ли ты переживала в преддверии боя и какие эмоции ощутила после того, как победила?

— Спасибо большое! Да, перед боем я сильно волновалась. Такого сильного волнения у меня ещё никогда не было. Но, когда зашла в клетку, всё прошло. Я стала очень спокойна. А после боя… Я, конечно, не сразу всё быстро поняла. Вроде и рада была, что поединок так быстро закончился, но я всё-таки очень долго готовилась — и хотелось подраться подольше. Даже стало чуть обидно… В целом, конечно, я и моя команда остались довольны.

— О твоей ударной технике известно немного, учитывая, что ты базовая борец-вольник. Хотелось узнать от тебя, являешься ли ты природным панчером, насколько тяжёлый у тебя удар?

— Нет, мне кажется, я не природный панчер. Моё мнение: борцы все очень физически сильные. У борцов на самом деле сильный удар. То, что я базовый вольник, мне и помогло. Именно поэтому и случился нокаут. Конечно, на тренировках я подтягиваю и ударную технику.

— Известна ли тебе реакция Скотта Кокера на твою победу? Как думаешь, станут ли они теперь тебя продвигать гораздо сильнее, ведя к титулу?

— Да, Кокер сказал, что ему понравился мой дебют. Думаю, после этого они обратят на меня внимание и начнут продвигать.

— У тебя модельная внешность. Как ты считаешь, для женского ММА — это большой плюс?

— Честно говоря, я считаю, что нет. Большинство людей, наоборот, говорят, что "ММА не для меня, зачем мне это нужно?". И по сей день такая критика присутствует, особенно в различных комментариях. Даже после этого боя мне много кто написал, что это не моё. Мне не нравится, что мне так говорят. Я считаю, что моя внешность мне мешает.

— После твоей победы стали появляться разговоры о твоём возможном бое против Валери Лореды. Интересно ли тебе с ней разделить клетку?

— Я в одном из интервью даже спросила у журналиста, почему меня всё время хотят болельщики с ней свести? Но впоследствии я задумалась: а почему бы и нет? Считаю, что этот бой можно хорошо раскрутить. Насколько я понимаю, очень многим интересен этот поединок. Я её лично не знаю, но в моём окружении есть люди, которые с ней знакомы. О ней отзываются очень хорошо, говорят, что она очень хороший человек. И как боец Лореда старается, тренируется, работает над собой. Поэтому ничего личного, мы можем провести этот бой.

— Сейчас у тебя действующий контракт с Bellator, но думаешь ли ты о том, чтобы в один прекрасный день оказаться в UFC? Это для тебя цель?

— Я наперёд никогда не загадываю. Сейчас у мня контракт с Bellator — и, как мне кажется, на данный момент это для меня идеально. Я в этой организации, и мне нужно забрать пояс, а потом можно будет думать о чём-то ещё.

— В UFC выступает твоя близкая подруга Лиана Джоджуа. Расскажи о вашей дружбе, знакомстве с ней? Правда ли, что именно Лиана в какой-то степени привела тебя в ММА?

— Расскажу, как я с ней познакомилась. Мне о ней рассказывали общие знакомые, приглашали прийти в зал, поработать. Мне стало интересно, я нашла её в "Инстаграме", начала ставить лайки, подписалась на неё. А она нулём в мою сторону, вообще не обратила на меня внимания. И я начала думать: вот она высокомерная. В итоге я пришла к ним в зал. Меня сразу же поставили с ней в пару, вот тогда мы и зарубились.

Помню, она меня даже задушила… Но, несмотря на зарубу, она мне в первый же день понравилась тем, что стала подсказывать, давать советы, указывать на ошибки. После этого мы с ней сильно подружились. И вот дружим уже на протяжении пяти лет с момента нашего знакомства.

— Ты долгие годы занималась вольной борьбой, и у тебя были довольно хорошие результаты. Почему ты не осталась в этой дисциплине? Разве у тебя не было цели стать олимпийской чемпионкой?

— Я семь лет занималась вольной борьбой, и вроде у меня всё получалось. Конечно, я, как и любой борец, мечтала об Олимпиаде, но смешанные единоборства всё же оказались для меня более сильной страстью. Я с детства любила бои. Конечно, я люблю и вольную борьбу, когда у меня есть свободное время, я сразу же иду в борцовский зал. Но то, что душа больше требует, тем и нужно заниматься!

— Как в Северной Осетии относятся к девушкам, занимающимся профессионально спортом и, в частности, смешанными единоборствами?

— На самом деле у нас к спортсменкам очень хорошо относятся. К примеру, после этого боя я прилетела домой — и люди, которых я не знаю, стали ко мне подходить, поздравлять, говорить, как они гордятся мной. Мне это приятно! Если и есть какой-то негатив, то только в Интернете.

— Правда ли, что ты дралась на улице с мальчиками? Какой у тебя уличный рекорд?

— Это правда! Только это было в начальных классах школы. Мы были детьми. Я постоянно в те годы дралась и на улице, и в школе. Рекорд там не сосчитать… Но, после того как я стала заниматься спортом, драки на улице прекратились. В зале нас стали учить тому, что такие драки — это плохо и мы должны быть примером для остальных.

— Думала ли ты о своём будущем? Кем ты себя видишь после завершения бойцовской карьеры? Учитывая твои данные, допускаешь ли ты мысль, что можешь стать моделью или, может, сняться в кино?

— Нет, я об этом ещё не думала. Даже не знаю, как на этот вопрос ответить… После завершения карьеры необходимо будет думать о семейной жизни. Всё-таки мы девушки и не должны забывать об этом.

— Насколько твоя жизнь изменилась после дебюта в Bellator? Стало ли у тебя гораздо больше сообщений в соцсетях? Многие ли пытаются с тобой познакомиться?

— Действительно, после боя в Bellator стало больше внимания и в Интернете, и в реальной жизни. Много сообщений приходят в соцсетях, различных комментариев в мой адрес. Актива стало много.

— Тогда расскажи о своей личной жизни. Ты замужем?

— Нет, я не замужем. Я считаю, что мне надо будет выйти замуж тогда, когда я оставлю профессиональный спорт. Так будет правильнее. Нужно выбирать: либо спорт, либо семья. По крайней мере, на Кавказе.

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