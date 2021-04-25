Составлен список самых бюджетных направлений по России на майские выходные

После объявления президентом России нерабочих дней в период с 1 по 10 мая нагрузка на сервисы по поиску авиа- и железнодорожных билетов резко увеличилась. Россияне бросились планировать поездки на внезапных каникулах, а аналитики посчитали, какие направления оказались самыми доступными.

Как сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip, эксперты проанализировали поисковые запросы жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Сочи. Именно они больше всего интересовались вопросом путешествий по России в начале мая.

Выяснилось, что москвичам дешевле всего будет слетать в Брянск. Минимальная стоимость билета туда составляет 850 рублей. Немногим больше — 1100 рублей — стоит билет до Нижнего Новгорода. В Санкт-Петербург из Москвы можно долететь минимум за 1700 рублей.

Из Петербурга же дешевле всего на майские выходные отправиться в Москву. Билет на самолёт стоит чуть меньше, чем в обратную сторону, — 1600 рублей. За 2000 рублей жители Северной столицы могут долететь до Архангельска и провести каникулы на Белом море.

Из Екатеринбурга самым бюджетным направлением стал Оренбург (1400 рублей), жителям Краснодара выгоднее всего лететь в Минеральные Воды (1200 рублей), а сочинцы могут провести выходные в Краснодаре (600 рублей в одну сторону). Ещё дешевле оказались билеты на поезд. Из Москвы в Воронеж можно доехать за 830 рублей, из Петербурга в столицу — за 850 рублей, а из Сочи в Краснодар — за 800 рублей.

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