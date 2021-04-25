Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Санкт-Петербург. Целью его визита станет заседание Совета законодателей РФ, который действует при Федеральном собрании.

Как сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", глава государства каждый год выступает на этом заседании.

Также президент планирует поздравить работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником, который отмечается в РФ 28 апреля.

Ранее сообщалось о возможных сроках первой за долгое время международной поездки Путина — на саммит с президентом США Джо Байденом. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, мероприятие может пройти в июне.

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