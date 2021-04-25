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Путин на следующей неделе посетит Санкт-Петербург

В Северной столице пройдёт заседание, на котором российский лидер выступает ежегодно.

25 апреля 2021, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Санкт-Петербург. Целью его визита станет заседание Совета законодателей РФ, который действует при Федеральном собрании.

Как сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", глава государства каждый год выступает на этом заседании.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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