Путин на следующей неделе посетит Санкт-Петербург
В Северной столице пройдёт заседание, на котором российский лидер выступает ежегодно.
Фото © ТАСС / Дружинин Алексей
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит Санкт-Петербург. Целью его визита станет заседание Совета законодателей РФ, который действует при Федеральном собрании.
Как сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", глава государства каждый год выступает на этом заседании.
Также президент планирует поздравить работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником, который отмечается в РФ 28 апреля.
Ранее сообщалось о возможных сроках первой за долгое время международной поездки Путина — на саммит с президентом США Джо Байденом. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, мероприятие может пройти в июне.
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