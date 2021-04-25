МИД РФ призвал Чехию раскрыть, какие вооружения хранились во Врбетице

Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что Чехия обязана раскрыть миру, какое именно вооружение хранилось на складе во Врбетице. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Это тот самый вопрос, на который мировое сообщество должно получить ответ от Праги, — что же там [на складах во Врбетице] хранилось", — сказала она.