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МИД РФ призвал Чехию раскрыть, какие вооружения хранились во Врбетице

Мировое сообщество должно получить ответ на этот вопрос от Праги, отметили в дипведомстве.

25 апреля 2021, 12:07
<p>Фото © Wikimedia Commons</p>

Фото © Wikimedia Commons

Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что Чехия обязана раскрыть миру, какое именно вооружение хранилось на складе во Врбетице. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Это тот самый вопрос, на который мировое сообщество должно получить ответ от Праги, — что же там [на складах во Врбетице] хранилось", — сказала она.

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Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что необходимо сначала дождаться результатов расследования. Он подозревает, что инцидент во Врбетице является частью игр спецслужб.

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СМИ: Болгарский торговец оружием признался в хранении боеприпасов на складах во Врбетице

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Немецкие СМИ увидели несостыковки в версии Праги.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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