МИД РФ призвал Чехию раскрыть, какие вооружения хранились во Врбетице
Мировое сообщество должно получить ответ на этот вопрос от Праги, отметили в дипведомстве.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что Чехия обязана раскрыть миру, какое именно вооружение хранилось на складе во Врбетице. Такое заявление сделала представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
"Это тот самый вопрос, на который мировое сообщество должно получить ответ от Праги, — что же там [на складах во Врбетице] хранилось", — сказала она.
Ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что необходимо сначала дождаться результатов расследования. Он подозревает, что инцидент во Врбетице является частью игр спецслужб.
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Немецкие СМИ увидели несостыковки в версии Праги.
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