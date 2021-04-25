На сайте стопкоронавирус.рф начнут публиковать данные о числе привитых россиян

На портале стопкоронавирус.рф начнут публиковать официальные данные о числе привитых от коронавирусной инфекции россиян. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сайте стопкоронавирус.рф", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России первым компонентом вакцинировано более 11,1 млн граждан, полностью оба компонента получили 6,8 млн человек.

Авторы