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На сайте стопкоронавирус.рф начнут публиковать данные о числе привитых россиян

Первым компонентом вакцинировано уже более 11,1 млн граждан, полностью обе дозы получили 6,8 млн человек.

25 апреля 2021, 11:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На портале стопкоронавирус.рф начнут публиковать официальные данные о числе привитых от коронавирусной инфекции россиян. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сайте стопкоронавирус.рф", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

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По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России первым компонентом вакцинировано более 11,1 млн граждан, полностью оба компонента получили 6,8 млн человек.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве от коронавируса привилось около 400 тысяч пенсионеров. А для того, чтобы стимулировать вакцинацию пожилых людей, мэрия решила запустить программу поощрения.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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