На сайте стопкоронавирус.рф начнут публиковать данные о числе привитых россиян
Первым компонентом вакцинировано уже более 11,1 млн граждан, полностью обе дозы получили 6,8 млн человек.
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На портале стопкоронавирус.рф начнут публиковать официальные данные о числе привитых от коронавирусной инфекции россиян. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На сайте стопкоронавирус.рф", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России первым компонентом вакцинировано более 11,1 млн граждан, полностью оба компонента получили 6,8 млн человек.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве от коронавируса привилось около 400 тысяч пенсионеров. А для того, чтобы стимулировать вакцинацию пожилых людей, мэрия решила запустить программу поощрения.
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