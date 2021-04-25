"Манёвр для обхода конституции": Политолог объяснил, зачем Пашинян ушёл в отставку

Народ в Армении очень расколот, и отставка Никола Пашиняна может сыграть ему на руку, являясь политическим манёвром. Таким мнением поделился научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаэлян в беседе с телеканалом "360".

"Цель Пашиняна — получить новый заряд легитимности, которая очень сильно ослабла после подписания капитуляционного заявления 9 ноября 2020 года. И таким образом выйти из этой ситуации, получить новый мандат от народа, в том числе на более решительные действия в отношении противников, которые в последнее время действовали так, как будто Пашиняна вообще нет у власти или будто он нелегитимный правитель", — объяснил Микаэлян.

По словам политолога, у Пашиняна есть поддержка примерно трети населения страны, а остальные не собираются идти на выборы. Поэтому ему крайне выгодно участвовать в них, поскольку очень высок шанс победы. Для этого лишь понадобится сформировать коалиционное соглашение с какой-нибудь политической силой. В таком случае Пашиняну необязательно будет получать даже половину всех голосов избирателей.

Именно поэтому премьер принял решение уйти в отставку, считает эксперт. Это — техническое оставление должности, позволяющее контролировать ситуацию в стране. К тому же, из-за разобщённости населения невозможно будет организовать какие-либо протестные митинги в ближайшей перспективе.

"Это очень важно для того, чтобы сохранить контролируемую ситуацию внутри своей команды и дать чёткий сигнал своим сторонникам, что он никуда не уходит. Поэтому, по сути, это манёвр для обхода конституции и переназначения выборов", — подчеркнул Микаэлян.

Напомним, ранее сегодня Никол Пашинян обратился к народу и заявил, что уходит в отставку. При этом он будет выполнять обязанности главы правительства до грядущих парламентских выборов. Вместе с Пашиняном формально уходит в отставку и всё правительство республики.

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