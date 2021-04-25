На Урале взорвавшаяся в квартире граната убила двух человек

В городе Новоуральске Свердловской области два человека погибли в результате взрыва гранаты прямо в квартире. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Погибшими оказались 39-летний Виктор Г. и 18-летняя Анастасия М. По словам собеседника Лайфа, граната досталась мужчине от деда, умершего в 2016 году.

Правоохранители изъяли фрагмент запала, кольцо, осколки и чеку с номером. В результате взрыва повреждены мебель и оконное остекленение. Несущие конструкции дома целы, угрозы обрушения нет.

В соцсетях уточняют, что инцидент произошёл накануне около 23 часов по местному времени. Также там пишут, что погибших не раз замечали за употреблением алкоголя.

"Два человека погибли при взрыве, предположительно, боевой гранаты в многоквартирном доме в Новоуральске. Взрыв произошёл вчера около 23 часов по местному времени в квартире дома на перекрёстке улиц Первомайской и Садовой", — говорится в публикации.

Ранее Лайф сообщал, что девятилетний мальчик из Омска подорвался на дедушкиной гранате, которую нашёл среди своих игрушек.

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