Глава ФСБ заявил, что изучается роль США в подготовке переворота в Белоруссии

Причастность спецслужб США к организации военного переворота в в Белоруссии изучается. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Этот вопрос исследуется в рамках уголовного дела, которое на сегодняшний момент осуществляют Комитет государственной безопасности и следственные органы Белоруссии", — сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Он также добавил, что речь идёт именно о попытке военного переворота, что подтверждают материалы дела, которые были получены в результате задержания подозреваемых в Москве. Однако Бортников пока не делает поспешных выводов и считает, что следует дождаться окончания расследования.

Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкцию на организацию покушения на него дало высшее политическое руководство США. План готовившегося в стране военного переворота предполагал не менее трёх сценариев. На одной из встреч заговорщиков организатор переворота Юрий Зенкович утверждал, что в случае неудачи за него заступится Госдепартамент Соединённых Штатов.

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