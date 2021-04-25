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Лавров заявил о готовности России на новые меры против США

При этом министр отметил, что в Москве позитивно рассматривают возможность проведения встречи лидеров двух стран.

25 апреля 2021, 11:14
<p>Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС</p>

Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Россия готова принять новые ответные меры в отношении США, если они продолжат идти по пути эскалации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Напомним, что 16 апреля МИД России объявил ответные меры: 10 американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций.

"Всё сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и ещё готовы принять, если продолжится эскалация", — сказал он в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Встреча Путина и Байдена может пройти в июне

Встреча Путина и Байдена может пройти в июне

При этом министр отметил, что РФ позитивно восприняла инициативу Вашингтона о проведении встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Перспектива проведения саммита изучается.

Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран

Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран

Ранее в Кремле заявили, что Россия будет и дальше отвечать на санкции США. А ещё Лайф писал о том, что заявления США о диалоге с Россией не совпадают с реальными делами.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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