Лавров заявил о готовности России на новые меры против США
При этом министр отметил, что в Москве позитивно рассматривают возможность проведения встречи лидеров двух стран.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Россия готова принять новые ответные меры в отношении США, если они продолжат идти по пути эскалации. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Напомним, что 16 апреля МИД России объявил ответные меры: 10 американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану было рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций.
"Всё сказано в нашей реакции на последние недружественные шаги американцев. Мы объявили обо всех мерах, которые приняли и ещё готовы принять, если продолжится эскалация", — сказал он в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
При этом министр отметил, что РФ позитивно восприняла инициативу Вашингтона о проведении встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Перспектива проведения саммита изучается.
Ранее в Кремле заявили, что Россия будет и дальше отвечать на санкции США. А ещё Лайф писал о том, что заявления США о диалоге с Россией не совпадают с реальными делами.
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