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Встреча Путина и Байдена может пройти в июне

Уже есть конкретные даты, но они пока не раскрываются.

25 апреля 2021, 10:55
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci, Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci, Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин может встретиться с президентом США Джо Байденом в июне. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" он отметил, что окончательное решение будет зависеть от многих факторов. По словам Ушакова, с американской стороны есть сигналы о намерении провести переговоры. Тем не менее на рабочем уровне обсуждение ещё не началось.

"Пока ещё нет [обсуждения на рабочем уровне], но сигнал получен, рассмотрим", — сказал помощник президента.

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Ушаков добавил, что в качестве возможных сроков саммита называется июнь, более того, даже есть конкретные даты. Раскрывать их он не стал.

Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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