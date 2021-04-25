Встреча Путина и Байдена может пройти в июне

Президент России Владимир Путин может встретиться с президентом США Джо Байденом в июне. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" он отметил, что окончательное решение будет зависеть от многих факторов. По словам Ушакова, с американской стороны есть сигналы о намерении провести переговоры. Тем не менее на рабочем уровне обсуждение ещё не началось.

"Пока ещё нет [обсуждения на рабочем уровне], но сигнал получен, рассмотрим", — сказал помощник президента.

Ушаков добавил, что в качестве возможных сроков саммита называется июнь, более того, даже есть конкретные даты. Раскрывать их он не стал.

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