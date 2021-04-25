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НАТО и США начали выводить военный контингент из Афганистана

Все оставшиеся после них базы будут переданы вооружённым силам государства.

25 апреля 2021, 10:47

Фото © Pixabay

США и НАТО начали выводить свой военный контингент с военных баз в Афганистане. Об этом сообщил командующий войсками в Афганистане генерал Скотт Миллер в ходе пресс-конференции в Кабуле.

"Мы начали осуществлять вывод с ряда баз", — заявил он.

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Помимо того, генерал добавил, что покинутые базы не будут демонтироваться. Вместо этого принято решение на безвозмездной основе передать их в распоряжение армии Афганистана.

Напомним, что в своём решении вывести американские войска из Афганистана президент США Джо Байден пошёл наперекор мнению генералов. По мнению военных, после ухода солдат фактически прекратится поддержка и без того хрупкой стабильности, установившейся в стране.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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