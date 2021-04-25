Попал на видео момент взрыва в иракской ковидной больнице, где погибло 82 человека

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент начала страшного пожара в ковидной больнице Багдада, унёсшего жизни более чем 80 человек.

На кадрах видно, как в одном из помещений происходит взрыв. По предварительным данным, взорвался один из кислородных баллонов. После этого коридор медучреждения начало затягивать дымом, а очевидцы принялись сбивать пламя огнетушителями. Дымовая завеса сгущалась в считаные секунды, поэтому люди побежали к выходу.