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Попал на видео момент взрыва в иракской ковидной больнице, где погибло 82 человека

Очевидцы пытались сбить пламя огнетушителями, но из-за легковоспламеняющейся отделки стен сделать это было практически невозможно.

25 апреля 2021, 10:45

Появилось видео взрыва в иракской ковидной больнице, за которым последовал страшный пожар. Видео © Соцсети

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент начала страшного пожара в ковидной больнице Багдада, унёсшего жизни более чем 80 человек.

На кадрах видно, как в одном из помещений происходит взрыв. По предварительным данным, взорвался один из кислородных баллонов. После этого коридор медучреждения начало затягивать дымом, а очевидцы принялись сбивать пламя огнетушителями. Дымовая завеса сгущалась в считаные секунды, поэтому люди побежали к выходу.

Премьер Ирака поручил расследовать взрыв в ковидной больнице, унёсший жизни десятков человек

Премьер Ирака поручил расследовать взрыв в ковидной больнице, унёсший жизни десятков человек

Как сообщал Лайф, число жертв возгорания в ковидной больнице "Ибн аль-Хатиб" в Багдаде достигло 82 человек, ещё 110 пострадали.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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