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Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС

Ранее на сайте атомной электростанции появилось сообщение, что её работа может представлять опасность. В Минэнерго назвали это фейком.

25 апреля 2021, 11:10
<p>Фото © ТАСС / EPA / NIKOLAI PETROV / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / NIKOLAI PETROV / POOL

Хакеры взломали сайт Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает Минэнерго страны.

"Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты", — говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале.

Ранее на сайте атомной электростанции появилось сообщение, что её работа может представлять опасность. В Минэнерго назвали это фейком.

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Напомним, строительство первой Белорусской АЭС ведётся в Гродненской области с ноября 2013 года. Генподрядчиком проекта является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Предполагается, что станция будет оборудована двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Загрузка топлива в первый энергоблок БелАЭС была начата в августе 2020 года. А уже к ноябрю первый блок Белорусской АЭС был подключён к энергосистеме страны.

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В Белоруссии отключили первый энергоблок БелАЭС

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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