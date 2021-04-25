Хакеры взломали сайт Белорусской АЭС

"Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты", — говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале.

Ранее на сайте атомной электростанции появилось сообщение, что её работа может представлять опасность. В Минэнерго назвали это фейком.

Напомним, строительство первой Белорусской АЭС ведётся в Гродненской области с ноября 2013 года. Генподрядчиком проекта является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Предполагается, что станция будет оборудована двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Загрузка топлива в первый энергоблок БелАЭС была начата в августе 2020 года. А уже к ноябрю первый блок Белорусской АЭС был подключён к энергосистеме страны.