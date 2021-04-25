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"Булавочный укол": В Совфеде ответили на слова главы MI6 о "слабеющей российской державе"

Там напомнили, что Великобритания сама испытывает ряд трудностей, поэтому и заявление, вероятно, было нацелено на отвлечение внимания от внутренних проблем.

25 апреля 2021, 11:27
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Слова главы британской разведки Ричарда Мура о том, что Россия является "ослабевающей державой", по сути, являются "булавочным уколом", поэтому будут проигнорированы российской стороной. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков.

"Такое выступление не может не возмущать, но, по сути, это лишь булавочный укол, который, конечно, Россия проигнорирует, потому что нет смысла придавать значение таким абсурдным словам", сказал он в беседе с РИА "Новости".

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Сенатор в очередной раз напомнил, что Россия никому не угрожает, поэтому Лондон своими заявлениями демонстрирует необоснованный страх перед Москвой. Цеков также отметил, что Великобритания сейчас испытывает ряд трудностей, поэтому и слова Мура, вероятно, были направлены на отвлечение внимания от внутренних проблем королевства.

Напомним, глава британской разведки (MI6) Ричард Мур заявил, что Россия ослабевает в демографическом и экономическом плане, а также демонстрирует "безрассудное поведение".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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