Пушков назвал бурей в стакане для Турции признание Байденом геноцида армян
Между тем сенатор отметил, что решение американского лидера никак не будет способствовать улучшению отношений Анкары и Вашингтона.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался по поводу реакции Анкары на признание геноцида армян президентом США Джо Байденом. Напомним, что ранее посла Соединённых Штатов вызвали в МИД Турции для обсуждения данного вопроса. По мнению властей республики, заявление американского лидера лишено правовой основы.
В своём телеграм-канале Пушков предположил, что всё ограничится бурным возмущением со стороны Анкары и более ничем. Политик пишет, что ряд союзников Турции по НАТО, а это Бельгия, Франция, Германия и Польша, давно признали факт этого геноцида. В нескольких странах Европы даже введено уголовное наказание за отрицание геноцида армян, напомнил он. Но, по словам Пушкова, каждый раз Анкара протестует, однако не предпринимает ничего, кроме дипломатических демаршей по данному вопросу,
"Турция из НАТО не вышла и не выйдет. Так же, скорее всего, будет и с реакцией Эрдогана на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды. Вместе с тем улучшению отношений между Турцией и США шаг Байдена способствовать никак не будет", — заключил Пушков.
Напомним, ранее президент США Джо Байден признал массовые убийства армянского народа в Османской империи в начале XX века геноцидом нации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава Белого дома допустил тем самым историческую ошибку. А премьер-министр Армении выразил американскому лидеру признательность.
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