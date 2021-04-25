МИД РФ: США фигурируют в списке недружественных России государств
Соответствующий указ президента — это не агрессивные действия Москвы, а ответ на враждебные шаги других государств.
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Соединённые Штаты Америки фигурируют в списке недружественных России государств. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
Дипломат отметила, что указ президента России Владимира Путина о мерах против недружественных стран — это не агрессивные действия Москвы, а ответ на враждебные шаги других государств.
"А кто же эти самые недружественные государства? Список сейчас формируется. <…> Как мы понимаем, вся история началась с очередного витка недружественных действий США. <…> Как вы понимаете и как я могу это подтвердить, естественно, в списке фигурируют США", — сказала Захарова.
Напомним, ранее Путин подписал указ об ответных мерах на недружественные действия других стран. Это сделано в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации. В частности, документ ограничивает найм россиян в дипломатические и консульские миссии государств.
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