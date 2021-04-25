Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Скончалась народная артистка России Людмила Сичкарёва

Коллеги по театру отметили, что артистка обладала безумной энергетикой и харизмой.

25 апреля 2021, 12:04
<p>Людмила Сичкарёва. Фото © VK / <a href="https://vk.com/smoldrama" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Смоленский государственный театр имени А.С. Грибоедова</a></p>

Людмила Сичкарёва. Фото © VK / Смоленский государственный театр имени А.С. Грибоедова

Ушла из жизни актриса Людмила Сичкарёва. Об этом сообщили её коллеги из Смоленского академического драматического театра имени А.С. Грибоедова, где она работала последние годы. Причина смерти артистки не уточняется.

"Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарёва — актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации. Вечная память", — говорится на странице её коллег в соцсети "ВКонтакте".

Скончался актёр и телеведущий Олег Марусев

Скончался актёр и телеведущий Олег Марусев

Отметим, что Сичкарёва служила в театре с 1964 года. За свою жизнь она сыграла более 150 ролей на сцене и только одну в кино — в сериале "Курсанты" 2004 года.

Напомним, что ранее стало известно о кончине белорусской актрисы театра и кино Беллы Шпинер на 46-м году жизни. Причиной смерти стала онкология.

Актёр Евгений Тиличеев из "Иди и смотри" скончался на 75-м году жизни

Актёр Евгений Тиличеев из "Иди и смотри" скончался на 75-м году жизни

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1