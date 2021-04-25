Скончалась народная артистка России Людмила Сичкарёва

Ушла из жизни актриса Людмила Сичкарёва. Об этом сообщили её коллеги из Смоленского академического драматического театра имени А.С. Грибоедова, где она работала последние годы. Причина смерти артистки не уточняется.

"Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарёва — актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации. Вечная память", — говорится на странице её коллег в соцсети "ВКонтакте".

Отметим, что Сичкарёва служила в театре с 1964 года. За свою жизнь она сыграла более 150 ролей на сцене и только одну в кино — в сериале "Курсанты" 2004 года.

Напомним, что ранее стало известно о кончине белорусской актрисы театра и кино Беллы Шпинер на 46-м году жизни. Причиной смерти стала онкология.

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