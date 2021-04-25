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"Распалась на три части": На затонувшей в Индонезии подлодке нашли 53 мёртвых моряка

Ранее президент республики Джоко Видодо официально подтвердил гибель подводного судна.

25 апреля 2021, 12:32

Фото © Pixabay

В Индонезии обнаружили тела 53 моряков на затонувшей подводной лодке KRI Nanggala 402. Об этом сообщил главком ВС Индонезии маршал авиации Хади Тчахджанто.

"53 человека на борту KRI Nanggala-402 погибли", — приводит его слова портал Kompas.

Президент Индонезии официально подтвердил гибель подлодки Nanggala с 53 моряками

Президент Индонезии официально подтвердил гибель подлодки Nanggala с 53 моряками

По данным издания Detik, подлодка распалась на три части.

Напомним, о пропаже судна стало известно 21 апреля. Спустя два дня там закончился кислород. Ещё спустя сутки подлодка была обнаружена на глубине 850 метров в Балийском море. Моряков признали погибшими.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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