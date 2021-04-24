Поездка до 8 тысяч рублей: где бюджетно отдохнуть в майские праздники

После новостей о закрытии Турции тысячи россиян остались в подвешенном состоянии, мучаясь вопросом, как провести майские праздники. Поездка за границу подразумевает риски, отечественные курорты — существенные финансовые затраты. Простой вариант — остаться дома, но в качестве небольшого путешествия можно рассмотреть маленькие города России.

Цена поездки

Нижний Новгород. Фото © Shutterstock

Среди недорогих направлений, где можно отдохнуть с 1 по 10 мая, можно отметить Нижний Новгород. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно составляет 7000 рублей. Также довольно бюджетные билеты есть в Псков (средняя стоимость туда-обратно 7100 рублей), Вологду (7600 рублей), Петрозаводск (8000 рублей) и Мурманск (8300 рублей).

Сэкономить на дороге можно, выбрав путешествие на поезде, отметила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Например, до 1000 рублей стоит билет на поезд из Москвы в Тверь, Тулу, Калугу, Ярославль или Владимир. Из Санкт-Петербурга бюджетные и интересные ж/д направления — Сортавала (оттуда можно добраться до парка "Рускеала"), Выборг, Великие Луки, Рыбинск и Великий Новгород.

— В этих городах можно найти недорогой номер в отеле. В Твери цены на размещение в период майских праздников начинаются от 1300 рублей за ночь, в Туле — от 2600 рублей, Калуге — от 2500 рублей, во Владимире — от 1800 рублей, в Ярославле — от 3000 рублей. В Сортавале можно найти отель от 4300 рублей за ночь, в Выборге — от 3000, в Великих Луках — от 1200, в Рыбинске — от 2000, в Великом Новгороде — от 1700, — рассказала Елена Шелехова.

Ярославль. Фото © Shutterstock

Эксперт отметила, что и в других городах можно найти недорогое жильё. В Нижнем Новгороде цены на номера в отелях начинаются от 2200 рублей за ночь, в Пскове — от 3000, в Вологде — от 1700, в Петрозаводске — от 2600, в Мурманске — от 1000.

К плюсам путешествия, например, в Тулу, Калугу и Ярославль можно отнести дорогу. Туда можно быстро и недорого добраться как на автомобиле, так и на поезде. А если хочется ещё больше путешествий и эмоций, отличный вариант — прокатиться на машине по городам Золотого кольца, говорит основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

— Для ночёвки лучше выбирать недорогие квартиры в посуточную аренду, они обойдутся раза в полтора-два дешевле гостиниц, в среднем — от 1000 рублей за сутки. При этом при аренде квартиры можно экономить и на питании: во многих есть плита или микроволновка, можно покупать продукты в ближайшем магазине и готовить самим, — рассказал Юрий Кузнецов.

Такой вариант будет выгоден путешественникам с семьёй. В среднем трёхдневный уикенд может обойтись примерно в 15–20 тысяч рублей на семью. Это считая затраты на бензин, аренду квартиры, питание. И даже на сувениры немного останется, отметил Юрий Кузнецов.

Чем заняться туристу?

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В сервисе путешествий "Туту.ру" отметили, что Тула сейчас очень активно развивается и становится ещё более привлекательной для туристов. Например, не так давно там был открыт индустриальный кластер на базе электроакустического завода "Октава". Кстати, продукция "Октавы" пользовалась популярностью у таких мэтров, как U2, Sting и Iron Maiden. Кроме того, в микрофон "Октавы" Гагарин сказал своё знаменитое "Поехали". Завод работает и сегодня, но на части его территорий теперь размещается городское пространство.

— Отдельного внимания заслуживает Музей станка, который находится на территории этого кластера. Там есть интерактивные экскурсии, на которых знакомят с историей российской промышленности. Также есть очень увлекательные программы, рассчитанные на детей. Длятся они недолго, выдержан идеальный баланс между получением знаний и развлечениями, — рассказали в пресс-службе сервиса путешествий.

Фото © Shutterstock

Ещё одна модная локация в Туле — Казанская набережная. Долгое время территория между Кремлём и рекой Упой представляла собой жалкое зрелище: этот клочок земли принадлежал Тульскому оружейному заводу и использовался под складирование всякого хлама. Поговаривают, что во время реконструкции там нашли много занятных артефактов. Реконструированную набережную открыли осенью 2018 года. Её проект принадлежит известному архитектурному бюро Wowhaus. На набережной можно покачаться на качелях, погулять с ребёнком (там находится одна из самых лучших в городе детских площадок) или просто выпить вкусный кофе.

В Ярославле есть новый интересный объект — арт-пространство UNICK, детище молодого, но уже известного ярославского уличного художника. Анатолий Байков начал рисовать на заборах, троллейбусах и стенах ещё в школе, а сейчас его произведения украшают многие здания Ярославля.

— Галерея современного искусства UNICK открылась меньше года назад в бывшем инкассаторском помещении. У ребят нет огромной вывески "Современное искусство здесь", но они горят идеей помочь молодым неизвестным художникам и расширить творческое пространство города. В UNICK три небольших зала, где проходят выставки современных авторов. Там же, в галерее, можно купить оригиналы или постеры понравившихся работ, — рассказали в "Туту.ру".

Фото © VK / Арт-центр UNICK

В сервисе путешествий также рекомендуют посещение "Радио Фабрика". Это такой современный аудиоспектакль, который проходит прямо в цехах, на лестничных пролётах и в переходах ткацкой фабрики. Посетители на полтора часа оказываются во власти голоса, музыки и шумов. Этот очень необычный формат придётся по душе всем, кто любит современное искусство. В центре спектакля сам человек, который, надевая наушники, отправляется в путешествие по фабрике и к самому себе.

В Калуге будет приятно просто погулять по набережной вдоль Оки или по центральной улице Кирова, говорит Юрий Кузнецов. Однако главной достопримечательностью там, конечно, является Музей космонавтики.

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