Политолог назвал четыре украинских города, которые хотят войти в состав России
По словам Маркова, дать возможность их жителям свободно проголосовать — главная историческая задача.
Одесса. Фото © Pixabay
Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков перечислил ряд украинских городов, жители которых хотят войти в состав России. Об этом эксперт рассказал журналистам в кулуарах форума, состоявшегося в Донецке, пишет "Политнавигатор".
По словам Маркова, жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья точно так же, как и Донбасса, проголосовали бы за присоединение к России, однако они не имеют возможности свободно выражать своё мнение.
"Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье на голосовании за воссоединение будет абсолютное большинство, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать — наша главная историческая задача", — подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что в 2021 году в Донбассе будет проживать уже миллион граждан РФ. При этом сначала люди должны получить документ ДНР и только потом — российский паспорт.
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