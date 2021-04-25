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Политолог назвал четыре украинских города, которые хотят войти в состав России

По словам Маркова, дать возможность их жителям свободно проголосовать — главная историческая задача.

25 апреля 2021, 12:49

Одесса. Фото © Pixabay

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков перечислил ряд украинских городов, жители которых хотят войти в состав России. Об этом эксперт рассказал журналистам в кулуарах форума, состоявшегося в Донецке, пишет "Политнавигатор".

По словам Маркова, жители Одессы, Харькова, Николаева и Запорожья точно так же, как и Донбасса, проголосовали бы за присоединение к России, однако они не имеют возможности свободно выражать своё мнение.

"Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье на голосовании за воссоединение будет абсолютное большинство, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать — наша главная историческая задача", — подчеркнул эксперт.

Генерал ВСУ рассказал о "критически важных" для России украинских городах

Генерал ВСУ рассказал о "критически важных" для России украинских городах

Ранее стало известно, что в 2021 году в Донбассе будет проживать уже миллион граждан РФ. При этом сначала люди должны получить документ ДНР и только потом — российский паспорт.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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