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В России проверят учебники по истории после замечания Путина

Ранее президент отметил, что в некоторых пособиях упускают такое значимое событие Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва.

25 апреля 2021, 13:04
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Минпросвещения РФ планирует провести проверку содержания школьных учебников по истории. Об этом было объявлено в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что некоторые современные школьные учебники упускают такое событие Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва, что очень удивляет.

"Пока не нашли": Песков рассказал об учебнике, о котором Путин сообщил в Послании Федеральному собранию

"Пока не нашли": Песков рассказал об учебнике, о котором Путин сообщил в Послании Федеральному собранию

Кстати, ранее помощник главы государства, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский объяснил, какие учебники по истории раскритиковал Путин. Он считает знаковым тот факт, что на пробелы в школьных учебниках обратил внимание президент страны.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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