В России проверят учебники по истории после замечания Путина

Минпросвещения РФ планирует провести проверку содержания школьных учебников по истории. Об этом было объявлено в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что некоторые современные школьные учебники упускают такое событие Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва, что очень удивляет.

Кстати, ранее помощник главы государства, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский объяснил, какие учебники по истории раскритиковал Путин. Он считает знаковым тот факт, что на пробелы в школьных учебниках обратил внимание президент страны.

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