В России проверят учебники по истории после замечания Путина
Ранее президент отметил, что в некоторых пособиях упускают такое значимое событие Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Минпросвещения РФ планирует провести проверку содержания школьных учебников по истории. Об этом было объявлено в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Напомним, во время оглашения Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сказал, что некоторые современные школьные учебники упускают такое событие Великой Отечественной войны, как Сталинградская битва, что очень удивляет.
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Кстати, ранее помощник главы государства, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский объяснил, какие учебники по истории раскритиковал Путин. Он считает знаковым тот факт, что на пробелы в школьных учебниках обратил внимание президент страны.
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